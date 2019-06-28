Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов

Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что Тбилиси не будет предоставлять юридических гарантий безопасности российских туристов в письменном виде. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Хвтисиашвили, Грузия уже обеспечивает безопасность путешественников из России, поэтому никакого документального подтверждения для этого не требуется. Вопрос о юридическом оформлении гарантий безопасности он назвал «ненормальным».

По его словам, статистика демонстрирует, что за последние пять лет, в том числе и во время разгоревшихся в стране антироссийских протестов, с российскими туристами не произошло ни одного происшествия. «У российских туристов спросите», — предложил он.

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20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.

Антироссийский характер выступлений стал причиной того, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину. Запрет начнет действовать с 8 июля, многие россияне уже сдали заранее купленные билеты. В Госдуме заявили, что дальнейшее развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным.

В 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси обвиняет Москву в оккупации своих территорий.

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