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Семь стран призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

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Фото: Владимир Попов / РИА Новости

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из регионов. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Верните мой 2008-й»

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что есть способ, которым Вашингтон может «заставить Москву присоединиться к Западу». По мнению Болтона, США должны дать России отпор в странах Бывшего СССР, в том числе в Абхазии и Южной Осетии. Он уверен, что это позволит воссоздать ситуацию, существовавшую до апреля 2008 года. По словам политика, тогда членство Киева и Тбилиси в НАТО рассматривалось серьезно. Болтон также выразил мнение, что так Вашингтон сможет «победить» и вернуть себе влияние на «серую зону», возникшую после распада СССР и Организации Варшавского договора.

Аналогия с Донбассом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что можно провести аналогию между ситуацией в Донбассе и событиями в Абхазии и Южной Осетии, но в них есть главное отличие.

Лавров напомнил, что в 2008 году, лидеры России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози только обсудили документ, предполагающий ряд взаимных шагов, но не подписывали его. Президент Франции полетел в Тбилиси, чтобы обеспечить поддержку документа со стороны Саакашвили, но тот вычеркнул из него ключевые положения и только потом подписал. «Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы — Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт — прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», — заявил глава МИД России. При этом в случае с Донбассом документ в течение 17 часов обсуждали в Минске с участием лидеров «нормандского формата», а через два дня договоренности одобрили в Совете Безопасности ООН.

Как признали независимость

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тогда Дмитрий Медведев, занимавший пост президента страны, заявил, что после событий августа 2008 года возможности существования Южной Осетии и Абхазии в составе Грузии больше нет. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.

Тогда против признания независимости Южной Осетии и Абхазии выступали США. 25 августа 2008 года президент США Джордж Буш призвал Дмитрия Медведева не признавать независимость республик. Также за сохранение территориальной целостности Грузии высказывались представители Еврокомиссии. Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу решения российского руководства и заявили, что сами признавать Абхазию и Южную Осетию не собираются.

Позиция Грузии

Закон Грузии «Об оккупированных территориях» устанавливает особый правовой режим на территориях Абхазии и Южной Осетии. В документе они фигурируют как Абхазская автономная республика и Цхинвальский регион. Одно из основных положений закона состоит в том, что Россия объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию этих территорий. В июне 2021 года Грузия попросила поддержки со стороны Турции как по ситуации в Абхазии и Южной Осетии, так и в вопросах, связанных с интеграцией страны в НАТО. Как заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, для Тбилиси крайне важно, когда со стороны Анкары как стратегического партнера звучит заявление о неприемлемости «оккупации грузинских территорий».

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