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В США назвали способ заставить Россию присоединиться к Западу

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Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон нашел способ, которым Вашингтон может «заставить Москву присоединиться к Западу». Об этом он написал в своей колонке в National Review.

По мнению Болтона, США должны дать России отпор в странах Бывшего СССР, в том числе в Абхазии и Южной Осетии. Политик считает, что тем самым Вашингтон сможет «победить» и вернуть себе влияние на «серую зону», возникшую после распада СССР и Организации Варшавского договора. Победа будет достигнута после того, как завершится расширение НАТО в этих странах.

«Пока между НАТО и Россией остается эта серая зона, нестабильность будет сохраняться. Сокращение такого опасного географического пространства [подчиненного Москве] снижает вероятность новых шалостей России. В конечном итоге это снова поставит Москву перед вопросом: присоединится ли она к Западу, или продолжит противостоять ему», — пишет Болтон.

Он уверен, что это позволит воссоздать ситуацию, существовавшую до апреля 2008 года. По словам политика, тогда членство Киева и Тбилиси в НАТО рассматривалось серьезно.

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