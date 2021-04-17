Пушков назвал «ударом по самолюбию» запрет Болтону на въезд в Россию

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал запрет на въезд в РФ для бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона «ударом по его самолюбию», несмотря на то, что он не очень любит Россию. Об этом сенатор рассказал в Telegram-канале.

«Не то, чтобы он собирался в Москву, но неприятно. Удар по самолюбию. В ответ Болтон не нашел ничего лучшего, как выдать полную глупость: обвинить Россию в попытках подорвать американский образ жизни», — сказал Пушков.

Сенатор задался вопросом, какой образ жизни упоминал Болтон, раз его можно подорвать из далекой России. Пушков напомнил, что именно Вашингтон подрывает свой образ жизни и свой образ в мире. По словам политика, это общепризнанно. «Так что Болтон лишь усугубил свое положение своей не слишком умной реакцией. Правильно его Трамп уволил», — заключил сенатор.

Ранее Болтон написал в своем аккаунте в Twitter, что он был включен в список лиц, которым запрещен въезд в Россию в ответ на санкции. Политик заявил, что Россия заслуживает самого решительного осуждения за попытки подорвать наш образ жизни.

16 апреля МИД России опубликовал на своем сайте черный список американских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию России. В него был включен в том числе бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.