Байден назвал сферы для работы с Россией

Президент США Джо Байден рассказал, в каких сферах Вашингтон и Москва могут вести совместную работу. Об этом он сообщил во время выступления с речью, посвященной американской политике в отношении России. Ее трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам президента, страны могут заниматься глобальными проблемами. Среди них он назвал стратегическую стабильность, денуклеаризацию Корейского полуострова, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и вопросы изменения климата.

Президент добавил, что Вашингтон должен сотрудничать с Москвой и будет это делать в тех вопросах, где это отвечает его интересам. В то же время, США будут отвечать на действия России, когда это потребуется.

Байден также выразил уверенность, что и Россия, и США стремятся к миру. «И россияне, и американцы — гордый и патриотичный народ. Считаю, что российский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что сейчас пришло время начать деэскалацию в отношениях. Он считает, что стороны «должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.