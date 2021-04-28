Лавров обозначил отличие ситуации в Донбассе от Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что можно провести аналогию между ситуацией в Донбассе и событиями в Абхазии и Южной Осетии, но в них есть главное отличие. Его глава МИД обозначил в интервью РИА Новости.

«В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили — прим. «Ленты.ру») на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны минскому комплексу мер», — пояснил Лавров.

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Он также напомнил, что в то время, в 2008 году, лидеры России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози только обсудили документ, предполагающий ряд взаимных шагов, но не подписывали его. Президент Франции полетел в Тбилиси, чтобы обеспечить поддержку документа со стороны Саакашвили, но тот вычеркнул из него ключевые положения и только потом подписал.

«Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы — Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт — прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», — заявил глава МИД России.

Лавров отметил, что в случае с Донбассом была иная ситуация — документ в течение 17 часов обсуждали в Минске с участием лидеров «нормандского формата». Через два дня договоренности одобрили в Совете Безопасности ООН. «Без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.