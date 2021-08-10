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Захарова оценила назначение спецпосланника США по «Северному потоку-2»

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Фото: Globallookpress.com

Москва готова к диалогу, но будет отталкиваться от реальных действий американской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая назначение спецпосланника США по «Северному потоку-2». Об этом она сказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА Новости.

По мнению Захаровой, многие громкие назначения в органах власти США на деле не оказывали большого влияния на российско-американские отношения. И, несмотря на конфликты, Кремль поддерживает контакт с Белым домом. При этом меры Москвы против США всегда носят ответный характер на действия американской стороны, добавила дипломат.

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9 августа стало известно, что бывший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн получил назначение на пост спецпосланника Госдепа по вопросам реализации проекта «Северный поток-2». Хохштейн известен своим критическим отношением к строительству газопровода. Источники в президентской администрации заявили, что таким образом Байден хочет повысить контроль за реализацией проекта.

21 июля США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину. Обе стороны обязались поддерживать переход украинского энергетического сектора на экологичные ресурсы. Также Германия и США договорились наложить санкции на Россию, если она попытается использовать газопровод для политического давления.

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