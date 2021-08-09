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Бывший советник Байдена назначен спецпосланником США по «Северному потоку-2»

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Амос Хохштейн
Амос Хохштейн
Фото: Giannis Papanikos / Reuters

Президент США Джо Байден назначил своего бывшего советника Амоса Хохштейна спецпосланником Госдепа по вопросам реализации проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает Axios.

Помимо должности в администрации первого лица США, Хохштейн занимал пост спецпосланника Госдепа по международным энергетическим вопросам. Он также имеет репутацию одного из главных критиков строительства газопровода «Северный поток-2». Источники Axios уверены, что назначение Хохштейна свидетельствует о желании Байдена как можно лучше контролировать реализацию энергетического проекта.

По словам чиновников из администрации Байдена, на Украине этот шаг американского президента восприняли как «признание ошибочности выбранного курса». В Киеве надеются, что с помощью противника «Северного потока-2» Белый дом начнет проводить новую политику по этому проекту. Сам Хохштейн, по данным Axios, называл газопровод «экзистенциальным кризисом, стоящим перед Украиной».

В начале апреля 2021 года, когда стало известно о потенциальном назначении экс-советника Байдена, СМИ называли его будущий пост «спецпредставитель по уничтожению "Северного потока-2"». Ожидалось, что Хохштейн будет вести переговоры о прекращении строительства газопровода. В МИД РФ связали такой шаг с тем, что у американских властей развязались руки из-за неучастия в Договоре по открытому небу.

21 июля стало известно о заключении сделки между США и Германией по «Северному потоку-2». Согласно ее условиям, Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии. Берлин должен взять на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Если Москва откажется подписать с Киевом соответствующий договор и будет использовать ресурсы для политического давления, против нее введут санкции.

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