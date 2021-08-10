Блинкен подтвердил назначение противника «Северного потока-2» на новую должность

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна на новую должность: он займет пост старшего советника Госдепа по вопросам энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлние шефа американской дипломатии.

Хохштейн будет заниматься реализацией мер «по снижению рисков», связанных с трубопроводом «Северный поток-2», он является противником строительства газопровода.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

«Я назначаю Амоса Хохштейна на пост старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности... Его непосредственной задачей будет принятие мер, направленных на снижение рисков, которые несет трубопровод "Северный поток-2"», — отметил Блинкен.

9 августа стало известно, что бывший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн получил назначение на пост спецпосланника Госдепа по вопросам реализации проекта «Северный поток-2». Хохштейн известен своим критическим отношением к строительству газопровода. Источники в президентской администрации заявили, что таким образом Байден хочет повысить контроль за реализацией проекта.

21 июля США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину. Обе стороны обязались поддерживать переход украинского энергетического сектора на экологичные ресурсы. Также Германия и США договорились наложить санкции на Россию, если она попытается использовать газопровод для политического давления.