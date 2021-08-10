Блинкен подтвердил назначение противника «Северного потока-2» на новую должность

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна на новую должность: он займет пост старшего советника Госдепа по вопросам энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлние шефа американской дипломатии.
Хохштейн будет заниматься реализацией мер «по снижению рисков», связанных с трубопроводом «Северный поток-2», он является противником строительства газопровода.
«Я назначаю Амоса Хохштейна на пост старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности... Его непосредственной задачей будет принятие мер, направленных на снижение рисков, которые несет трубопровод "Северный поток-2"», — отметил Блинкен.
9 августа стало известно, что бывший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн получил назначение на пост спецпосланника Госдепа по вопросам реализации проекта «Северный поток-2». Хохштейн известен своим критическим отношением к строительству газопровода. Источники в президентской администрации заявили, что таким образом Байден хочет повысить контроль за реализацией проекта.
21 июля США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину. Обе стороны обязались поддерживать переход украинского энергетического сектора на экологичные ресурсы. Также Германия и США договорились наложить санкции на Россию, если она попытается использовать газопровод для политического давления.