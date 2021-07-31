Пушков оценил решение Конгресса о запрете на отмену Байденом санкций

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил решение Конгресса о принятии законопроекта, который запретит президенту США Джо Байдену отменять санкции в отношении «Северного потока-2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что газопровод превратился в крупный фактор мировой политики. Это свидетельствует о том, что роль России в мировых и европейских делах куда крупнее, чем то пытаются представить западные оппоненты, рассуждая о ней как о «региональной державе.

Пушков добавил, что эксперты из США и Европы пытаются встроиться в линию на принижение Москвы, в то время как «Северный поток-2» и российская энергетическая политика превратились в одну из самых заметных тем мировой политики, в которой принимают участие Соединенные Штаты, Германия, Польша, страны Балтии и другие.

«"Региональная держава"? С которой США ведут переговоры о стратегической стабильности — с единственной страной в мире? И по поводу которой конгресс США намерен вступить в конфликт с Белым домом? Не утешайте себя. И не смешите людей», —заключил сенатор.

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента на 2022 год. Одна из статей предполагает запрет для президента Джо Байдена отменять санкции против «Северного потока-2». За высказались 217 конгрессменов, против — 212. Законопроект будет принят, когда его одобрит Сенат и подпишет президент США.

