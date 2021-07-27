Россия
 
Последние новости
Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер покинул Белоруссию вместе с семьей
Врач назвала сухость кожи на локтях признаком серьезных заболеваний
США назвали сроки прекращения военных операций в Ираке
Нефтяникам предсказали светлое будущее
Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить ее отца от опекунства
В Минэнерго допустили введение временного запрета на экспорт бензина
Отсидевший за «изощренное» мошенничество банкир решил заработать на криптовалюте
Названы самые подешевевшие в России продукты
Выгнавшая с детской площадки детей с инвалидностью россиянка объяснилась
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия ответила на заявление Польши о «спасении Европы» от «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Польше не остается ничего, кроме как утешать себя сопротивлением строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Twitter

Так сенатор ответил на слова замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач о «спасении Европы» от газопровода. По словам политика, в конце концов Варшава ничего не добилась. «Хвалиться, однако, нечем <...> Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счет. А счет не в пользу Польши», — написал он.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач рассказал о «спасении Европы» от «Северного потока-2». Он заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода. «Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен <…>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», — отметил он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Польша рассказала о «спасении Европы» от «Северного потока-2»
США пообещали продолжить консультации с Украиной по «Северному потоку-2»
США договорились с Германией по «Северному потоку-2»