Россия ответила на заявление Польши о «спасении Европы» от «Северного потока-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Польше не остается ничего, кроме как утешать себя сопротивлением строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Twitter

Так сенатор ответил на слова замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач о «спасении Европы» от газопровода. По словам политика, в конце концов Варшава ничего не добилась. «Хвалиться, однако, нечем <...> Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счет. А счет не в пользу Польши», — написал он.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач рассказал о «спасении Европы» от «Северного потока-2». Он заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода. «Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен <…>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», — отметил он.