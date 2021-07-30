Пушков назвал главную мечту Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии об упущенной для Украины возможности шантажировать мир ядерным оружием.

По словам политика, шантажировать весь мир ради денег является подлинной и главной мечтой украинских властей.

«Слава Богу, все, включая США, понимали, что незрелым и безответственным правителям "независимой" Украины нельзя оставлять ядерное оружие. С тех пор мудрость тех, кто принял это решение, была подтверждена стократно», — отметил он.

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Пушков добавил, что у Украины никогда не было своего ядерного оружия, даже если оно и было размещено на ее территории. По его словам, это был арсенал СССР, который перешел к России «как к правопреемнице Советского Союза».

Ранее Арахамия назвал отказ властей от ядерного статуса в 1990-х годах фатальной ошибкой для страны и пояснил, что в противном случае Украина могла бы «шантажировать весь мир» и получать деньги на обслуживание своих ракет, как это происходит в других странах.

6 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». Согласно этому документу, Украина ликвидировала свой ядерный потенциал в обмен на гарантию безопасности со стороны России, Великобритании и США.