На Украине объяснили призыв депутата шантажировать мир ядерным оружием

Слова председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии об упущенной для Украины возможности шантажировать мир ядерным оружием являются не более чем «ментальным экспериментом». Об этом заявил глава его партии Александр Корниенко в интервью изданию «Страна.ua».

Ранее Арахамия назвал отказ властей от ядерного статуса в 1990-х годах фатальной ошибкой для страны и пояснил, что в противном случае Украина могла бы «шантажировать весь мир» и получать деньги на обслуживание своих ракет, как это происходит в других странах.

«Я не думаю, что это какой-то призыв срочно возобновлять ядерную программу и тем более шантажировать ею весь мир. Это больше оценка каких-то решений наших глав», — объяснил Корниенко. Он подчеркнул, что рассуждения депутата являются не более чем «упражнением для ума» и альтернативной историей.

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При этом он отметил, что слова Арахамии нельзя рассматривать в отрыве от угроз национальной безопасности, с которыми сейчас сталкивается Киев. «Украине не помешают дополнительные гарантии, а особенно механизмы их воплощения, чтобы была какая-то конкретика общих слов поддержки от наших партнеров», — сказал политик.

6 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». Согласно этому документу, Украина ликвидировала свой ядерный потенциал в обмен на гарантию безопасности со стороны России, Великобритании и США.

15 апреля посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что страна может вновь «задуматься над ядерным статусом», если не сможет стать членом НАТО и получать от Запада достаточную военную помощь.