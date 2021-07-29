Украинский депутат пожалел об отказе страны от ядерного оружия

Руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия назвал фатальной ошибкой отказ страны от ядерного статуса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам депутата, подписание Будапештского меморандума стало одним из наиболее серьезных стратегических упущений первого президента Украины Леонида Кравчука. Он добавил, что последствия отказа от ядерного вооружения до сих пор отражаются на отношениях ведущих держав с Украиной.

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«Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали по-другому, договаривались бы по-другому. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», — с сожалением отметил Арахамия.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Запад увеличить военную помощь Украине на фоне обострения конфликта на юго-востоке страны. Он добавил, что, если Украина не станет членом НАТО, она будет вынуждена вооружаться самой и ей придется, «возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

6 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». Согласно этому документу, Украина ликвидировала свой ядерный потенциал в обмен на гарантию безопасности со стороны России, Великобритании и США.