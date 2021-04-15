В России ответили на заявление Украины о возвращении статуса ядерной державы

В России считают, что заявление посла Украины в ФРГ о возвращении Украине статуса ядерной державы противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства указал на то, что Украина до сих пор является участником ДНЯО. Он добавил, что Киеву не нужно ядерное оружие для защиты от внешних врагов.

«Украине и ее народу никто не угрожает, кроме самого украинского руководства. Наращивание вооружений Украиной осуществляется не в целях обороны страны», — ответил источник.

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Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Запад увеличить военную помощь Украине на фоне обострения конфликта на юго-востоке страны. Он добавил, что, если Украина не станет членом НАТО, она будет вынуждена вооружаться самой и ей придется, «возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

«Это не просто бряцание оружием, как думают многие в Германии. Это весьма реальная подготовка к нападению на Украину, Кремль пытается стереть Украину с карты мира», — подчеркнул Мельник.

6 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». Согласно этому документу, Украина ликвидировала свой ядерный потенциал в обмен на гарантию безопасности со стороны России, Великобритании и США.