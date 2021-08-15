Раскрыты темы разговора Зеленского с Меркель и Байденом

Зеленский обсудит с Меркель и Байденом ситуацию в Донбассе и «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с американским лидером Джо Байденом и немецким канцлером Ангелой Меркель восстановление переговоров по Донбассу и газопровод «Северный поток-2». Темы личных встреч раскрыл пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, передает РИА Новости.

По словам Никифирова, Зеленский во время разговора хочет поднять вопрос восстановления Нормандского формата переговоров.

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«Естественно, есть огромное желание украинского президента реанимировать переговоры, которые зашли в тупик. Естественно, они будут об этом говорить. Сейчас все упирается в волю России. И все упирается в то, каким именно образом страны могут влиять на Россию», — рассказал Никифоров.

Он добавил, что также будет затронута тема гарантий энергетической безопасности для Украины в связи с российским газопроводом «Северный поток-2». «Германия заинтересована в функционировании "Северного потока 2", а мы как раз нет», — сказал представитель Зеленского.

Меркель посетит Киев с визитом 22 августа. До этого, 20 августа, канцлер также планирует посетить Москву.

Визит Зеленского в США состоится 30 августа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский представит Байдену результаты реформ судебной системы и земельного рынка.