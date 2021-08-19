Назван срок поставок газа по «Северному потоку-2»

Поставки газа по газопроводу Северный поток-2 могут начаться уже в октябре

Поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» могут начаться уже в октябре текущего года. Такой срок назвали опрошенные ТАСС эксперты. Однако они уточнили, что объемы прокачки при этом будут зависеть от запуска обеих ниток и общей ситуации на газовом рынке.

«Если предположить, что в декабре трубопровод выйдет на загрузку в 70 процентов от проектной мощности, а его наполнение газом будет происходить постепенно, вероятно, "Газпром" исходит из того, что полноценные поставки могут начаться примерно в октябре», — прокомментировал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Со своей стороны замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач добавил, что если поставки начнутся, то уровень прокачки может оказаться выше запланированного.

Ранее «Газпром» сообщил, что в 2021 году по газопроводу «Северный поток-2» может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа.

Ранее в августе директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова подсчитала пользу, которую принесет российский экспортный газопровод «Северный поток-2» до конца 2021 года. По ее оценкам, до конца года по «Северному потоку-2» удастся поставить в Европу 4-5 миллиардов кубометров газа.