Экономика
 
Последние новости
Евросоюз признает украинские сертификаты о вакцинации раньше российских
В России начали испытывать «оружие будущего»
Международная федерация гимнастики поддержала судей после угроз от россиян
Украина начала артиллерийские учения в Донбассе
Биржи США испугались китайских репрессий
Россиян обнадежили новым максимумом ипотечной ставки
Девушка подслушала разговоры парня во сне, разоблачила измену и выгнала его
В Совете Федерации заявили о конце эйфории в Афганистане
Анонсировано начало грибного сезона в Московском регионе 
На Украине художник объяснил СБУ значение инсталляции с «хохлами»
Новости партнеров
Прослушать новость

Назван срок поставок газа по «Северному потоку-2»

Поставки газа по газопроводу Северный поток-2 могут начаться уже в октябре
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Uwe Koch / Globallookpress.com

Поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» могут начаться уже в октябре текущего года. Такой срок назвали опрошенные ТАСС эксперты. Однако они уточнили, что объемы прокачки при этом будут зависеть от запуска обеих ниток и общей ситуации на газовом рынке.

GAZPRU Котировки акций от TradingView

«Если предположить, что в декабре трубопровод выйдет на загрузку в 70 процентов от проектной мощности, а его наполнение газом будет происходить постепенно, вероятно, "Газпром" исходит из того, что полноценные поставки могут начаться примерно в октябре», — прокомментировал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Со своей стороны замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач добавил, что если поставки начнутся, то уровень прокачки может оказаться выше запланированного.

Ранее «Газпром» сообщил, что в 2021 году по газопроводу «Северный поток-2» может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа.

Ранее в августе директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова подсчитала пользу, которую принесет российский экспортный газопровод «Северный поток-2» до конца 2021 года. По ее оценкам, до конца года по «Северному потоку-2» удастся поставить в Европу 4-5 миллиардов кубометров газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Предыстория: «Газпром» назвал объем поставок по «Северному потоку-2»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подсчитана польза от «Северного потока-2»
«Газпром» назвал объем поставок по «Северному потоку-2»
Поставки «Газпрома» в Европу оказались под угрозой
Другие материалы рубрики
Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
09:5918 августа

Российский уголь резко подорожал в Европе

04:2118 августа

Россиян призвали забыть о четырехдневке и больше работать

08:5518 августа

В России начнут бороться с коррупцией с помощью биржи

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
07:5518 августа

В Госдуме захотели помочь студентам с трудоустройством

07:0018 августа

Доходы россиян уменьшились на полтонны картошки

06:2918 августа

Найден новый способ спасти мир от глобальной катастрофы

Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
06:3118 августа

Цены на перевозку продуктов взлетели на 160 процентов

05:0618 августа

Названы признаки необходимости поменять машину

05:0018 августа

Великобритания перейдет на водород

Россия
В Совете Федерации заявили о конце эйфории в Афганистане
«Это только начало, мы еще умоемся кровью»
Рок-звезды, военные и милиционеры — о столкновениях у Белого дома в 1991 году
В Совфеде назвали справедливым признание «Голоса» иноагентом
Анонсировано начало грибного сезона в Московском регионе
Москвичей предупредили о «мешке» полярного воздуха на следующей неделе
«Перекройте кран, у нас тут потоп!»
 
Все материалы
Мир
В Германии заявили об ответственности США за ситуацию в Афганистане
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Байден назвал сроки окончательного вывода американских войск из Афганистана
«США унижены»
Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире?
Евросоюз признает украинские сертификаты о вакцинации раньше российских
«Нам вряд ли захотелось бы жить при их власти»
Талибы захватили Афганистан. Что ждет страну при террористах?
Талибы открыли стрельбу по толпе празднующих День независимости Афганистана
Все материалы
Бывший СССР
На Украине художник объяснил СБУ значение инсталляции с «хохлами»
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
В Армении сообщили новые подробности гибели троих военнослужащих
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Украинцы назвали главные препятствия для развития своей страны
Лукашенко рассказал о рвущихся в политику коррумпированных бизнесменах
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Крупнейшие компании мира начали копить деньги из страха перед коронавирусом
Черная смерть.
Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
В России задумали защитить важные компании от проверок иностранцев
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Топ-менеджеры «Пятерочки» пришли за покупками в костюме GERT
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
Российским предпринимателям присудят больше денег
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин из-за квартиры напал на родственника с мачете и покончил с собой
Сибирский форсаж.
Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
Задержаны похитившие 12 россиян ради выкупа братья
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин с другом из ревности забили до смерти двух человек
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак упрекнула россиян в «дремучем сознании»
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
Российский суд оштрафовал Google на шесть миллионов рублей
Google в России оштрафовали еще на два миллиона рублей
«Ставят свои правила выше закона»
Могущество соцсетей растет — они блокируют даже президентов. Как с этим бороться?
Мясников назвал скульптуру на Болотной набережной «культурной кучей»
Все материалы
Ценности
Модель обругали за фото в мусульманской одежде на фоне событий в Афганистане
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Старшая сестра Кардашьян показала новую прическу на фото в бикини
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Девушка придумала способ не носить бюстгальтер под облегающей одеждой
Теодоро Нгема Обианг Манге«Просто счастливый человек»
Как сын африканского президента получил власть и растратил деньги страны на роскошь и женщин
Белла Хадид снялась в бикини марки Эмили Ратаковски и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Повелитель женских сердец.
Как жил денди-авантюрист, соблазнивший половину Лондона и разбогатевший на дамских слабостях
Все материалы
УАЗ объявил дату премьеры новой модели
Десять моделей, которые покупают вместо Land Cruiser 300
Большие внедорожники, которые (почему-то!) не продаются в России
Рассекречен первый серийный электрокар Genesis
Циклон карающий: 30 лет суперпикапу GMC Syclone
Грузовик, который обгонял Ferrari и стоил как два стандартных пикапа
Появился набор-конструктор для создания автодома своими руками
Джигитовка на Lamborghini
Изучаем красоты Карачаево-Черкесии на внедорожном суперкаре Lamborghini Urus
BMW объявила дату дебюта своего первого водородного автомобиля
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы