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Поставки «Газпрома» в Европу оказались под угрозой

«Газпром» из-за аварии в Новом Уренгое сократил запасы газа в подземных хранилищах Европы
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Фото: Виктор Лисицын / globallookpress.com

После аварии на заводе «Газпрома» в начале августа компания серьезно сократила запасы в своих европейских подземных хранилищах газа (ПХГ). По подсчетам «Коммерсанта», сейчас в четырех самых крупных ПХГ компании в Евросоюзе объемы достигают только 18 процентов от проектного уровня — это самый низкий показатель в истории, в несколько раз меньший, чем в среднем по всем хранилищам в ЕС.

Из-за пожара на заводе в Новом Уренгое «Газпрому», который лишился части добычных мощностей, пришлось снизить поставки по газопроводу «Ямал — Европа», компенсируя это подъемом газа из ПХГ. Низкие запасы в подземных хранилищах грозят компании трудностями с выполнениями контрактов на поставки газа зимой. Даже когда «Газпром» справится с последствиями аварии, достаточного количества транспортных мощностей для покрытия пикового спроса может не найтись. В этом отношении, по данным «Коммерсанта», «Газпром» рассчитывает на запуск первой нитки «Северного потока-2».

GAZPRU Котировки акций от TradingView

На середину августа прошлого года уровень заполнения ПХГ в Европе достигал почти 90 процентов — в них было на 30 миллиардов кубометров газа больше, чем сейчас. По мнению Джека Шарплза из Oxford Institute for Energy Studies (OIES), если нынешняя зима окажется холодной, то ситуация сократит пространство для маневра. Повлиять на развитие событий могут факторы за пределами Европы, к примеру, перенаправление грузов сжиженного природного газа в Азию в случае холодов. Изменение баланса спроса и предложения в сложившемся положении может привести к всплеску цен, подчеркнул эксперт.

Снижение поставок по газопроводу «Ямал — Европа» уже провоцировало подорожание газа на европейском рынке. Помимо того, «Газпром» также отказывался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину в объеме 15 миллионов кубометров в сутки, и участники аукциона восприняли это как отказ российской компании существенно нарастить поставки газа в Европу. Из-за этого дефицит, который складывается в регионе перед осенне-зимним периодом, только усугубится.

Следствием аварии на заводе 5 августа также стала остановка поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ). В России может образоваться и нехватка СУГ, что, в свою очередь, создаст проблемы в топливном и нефтехимическом секторах.

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