Экономика
 
Последние новости
РФПИ раскрыл эффективность «Спутника V» в восьми странах мира
Выросший в 400 тысяч раз разлив нефти под Новороссийском показали из космоса
Россия решила побороться за белорусских студентов
Курс доллара превысил 74 рубля
Вирусолог рассказал об особенностях штамма коронавируса «йота»
Российскую отрасль спасут с помощью силовиков и заключенных
Блогерша спасла девушку от нападения разъяренного мужчины и прославилась
Захарова указала на подавление демократии в литовском обществе
В Greenpeace оценили урон лесам от пожаров в России
Жириновский потребовал возбудить уголовное дело против экс-посла Азербайджана
Новости партнеров
Прослушать новость

«Газпром» сократил поставки в Европу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Иван Руднев / РИА Новости

«Газпром» продолжил сокращать поставки газа по трубопроводу «Ямал —
Европа» из-за последствий аварии на заводе в Новом Уренгое, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Мощность прокачки газа по трубопроводу утром 11 августа составила около одного миллиона кубометров в час. Таким образом, с 08:00 по московскому времени она сократилась на 20 процентов, а по сравнению с 10 августа — почти в 1,5 раза.

GAZPRU Котировки акций от TradingView

Объемы поставок начали сокращаться 5 августа на фоне аварии на заводе по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем. На предприятии произошел пожар, вследствие чего пострадали поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также добыча газа.

Мощность прокачки на входе в газотранспортную систему Германии ненадолго увеличивалась до 1,8 миллиона кубометров в час, однако большую часть времени не превышала 1,5 миллиона кубометров — при средних 3,5 миллиона кубометров в час в в июле.

Все это спровоцировало рост цен на газ на европейском рынке — до 542,5 доллара за тысячу кубометров. Также подорожал СУГ на внутрироссийском рынке — до рекордных 46,3 тысячи рублей за тонну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Газпром» после пожара на заводе начал срывать контракты
«Газпром» оказался не способен восстановить поставки газа после аварии
Названа главная проблема после аварии на заводе «Газпрома»
«Газпром» продолжил снижать поставки газа в Европу
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
21:43 6 августа

Путин оценил влияние инфляции США на мировую экономику

13:1210 августа

Глава Роспатента Григорий Ивлиев стал президентом ЕАПВ

11:0010 августа

«Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и области

Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
03:5110 августа

Российских чиновников поймали на майнинге криптовалюты на работе

01:5510 августа

Компания слетавшего в космос миллиардера собралась на биржу

01:3310 августа

В России передумали вводить запрет на экспорт бензина

Экономика00:0118 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
00:4410 августа

Китай решил добить производство микрочипов

22:53 9 августа

Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира после развода

20:49 9 августа

США задумались над спасением от банкротства

Россия
«Война — это, сука, страшно»
В 1994 году российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
Девять человек погибли в реанимации больницы в Северной Осетии.
Причиной стал прорыв трубы, поставлявшей кислород больным
«Контрактников и офицеров сразу расстреливали»
Последний и решающий бой за Грозный глазами российского солдата
Все материалы
Мир
В Европарламенте обвинили США в шпионаже за союзниками
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Талибы захватили шестую столицу провинции Афганистана
Разведка США получила базу данных по вирусам из лаборатории Уханя.
Как она поможет выяснить происхождение COVID-19?
Австралийские ученые оценили эффективность «Спутника V»
Премьера Перу обвинили в отмывании денег
Российско-японские осложнения.
Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Все материалы
Бывший СССР
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Поймай, если сможешь.
Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
Страх и ненависть на Иссык-Куле.
Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Все материалы
Экономика
Россиянам рассказали об изменении цены на водку
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
ЦУМ оказался в центре международного скандала
Новая реальность.
Huawei открыла предзаказ на первую в этом году серию смартфонов
В США назвали тяжелые последствия санкций для Белоруссии
Life может и не Pay.
Почему эквайринговая компания выбирает ненадежные банки
Стоимость Сбербанка превысила 100 миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Бывший оперативник рассказал о продаже наркотиков в Москве под видом котят
«Они не знали, что везут»
Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
Наркоторговцы в России вернулись к схеме распространения товара из 90-х
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
СК возбудил уголовное дело после гибели пациентов в больнице Северной Осетии
Из изолятора в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных.
Беглецы воспользовались гаечным ключом и халатностью охраны
Продавцов «куполов защиты» из секты «Орден пути» отправили в колонию
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Обыгравшая Аверину израильская гимнастка отреагировала на протесты россиян
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
«Динамо» обыграло ЦСКА в третьем туре РПЛ
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Милонов назвал судейство художественной гимнастики на ОИ продажным
Все материалы
Культура
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
«Его сверхспособности — идиотские»
Как режиссер «Отряда самоубийц» воскресил главный кинопровал десятилетия?
Все материалы
Интернет и СМИ
Адвокат Хованского назвал незаконным включение блогера в список экстремистов
Бывшая ведущая «Орла и Решки» рассказала о 56-часовых съемках шоу
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Британский комик назвал недостаточным наказание для России за допинг
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Венедиктов упрекнул Соловьева в создании фейкового аккаунта Ахеджаковой
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Все материалы
Ценности
Выглядящая на 20 лет женщина раскрыла реальный возраст и удивила подписчиков
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Эксперт раскрыл оптимальную частоту принятия душа
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Голливудская актриса вышла в свет в оголяющем грудь платье
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Кайли Дженнер снялась в бикини из золота за сотни тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Детям пришлось несладко»
Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Все материалы
Представлен уникальный супергибрид McLaren P1 HDK
Audi RS 3 и ещё 8 компактных рекордсменов Нюрбургринга
Хэтчбеки, купе и седан, которые ставили рекорды Нордшляйфе
Электрический BMW iX3 получил первое обновление
Видео: BMW M4 в руках диванного петролхеда
Почему «четверка» абсолютно бесполезная, но от этого не менее классная машина
Toyota Fortuner получил «спортивную» версию GR Sport
Porsche Panamera: разборки внутри семьи
Рестайлинг Porsche Panamera расставил все по своим местам
В России появился шестиместный Kia Mohave
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали вызывать лифты через смартфоны
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Названы районы Москвы с дешевеющими квартирами
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Сдача квартир в аренду перестала приносить россиянам прибыль
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
ООН предупредила о росте числа экологических катастроф
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Резонанс души.
На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
В Хабаровском крае прошел праздник в честь амурской лайки
В честь 800-летия Нижнего Новгорода запустят рекордный для России салют
Все материалы