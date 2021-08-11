«Газпром» после пожара на заводе начал срывать контракты

После взрыва и пожара на заводе по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем, произошедших 5 августа, «Газпром» начал останавливать поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об этом со ссылкой на письмо компании, подлинность которого подтвердили источники на рынке, сообщают «Ведомости».

В нем «Газпром газонефтепродукт холдинг» уведомил о прекращении отгрузок СУГ железнодорожным транспортом по прямым контрактам на неопределенный срок, причем «со всех базисов по всем направлениям».

Источник в компании указывает, что прямые договоры обеспечивают более 70 процентов продаж сырья, большая часть из них исполняется с помощью железнодорожного транспорта. Таким образом срыв поставок коснулся более чем половины объема.

В компании в ответ на запрос указали, что возобновление отгрузки СУГ по железной дороге запланировано на вторую половину августа, но точные сроки не указали. Продажи на бирже и электронной торговой площадке «Газпрома» продолжаются.

По состоянию на 11 августа «Газпром» не представил оценок последствий инцидента. Компания сообщила, что производство на предприятии и поставки конденсата возобновились 7 августа, но в каком объеме, не уточнялось. Эксперты ожидают, что на полноценное восстановление уйдут месяцы

За минувшие шесть дней биржевые цены на СУГ достигли исторического максимума. В центральной части России они дошли до 50 947 рублей за тонн, так что стоимость газомоторного топлива вплотную подошла к цене бензина.

Ситуация сказалась и на поставках природного газа в Европу, ведь без очистки на заводах газ попадать в трубу не может. 10 августа «Газпром» попытался увеличить поставки, доведя уровень в газопроводе «Ямал — Европа» до 1,8 миллиона кубометров в час, но затем вернулся к минимальному значению в 1,5 миллиона. На этом фоне стоимость топлива на европейских рынках превысила 540 долларов за тысячу кубометров.

