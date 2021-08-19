«Газпром» назвал объем поставок по «Северному потоку-2»

В 2021 году по газопроводу «Северный поток-2» может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. Такая оценка названа в сообщении компании в Telegram-канале.

Газовый гигант также подвел итоги работы газопровода «Северный поток» на конец июля. Поставки в Европу по нему достигли 33,7 миллиарда кубометров, что несколько выше уровня прошлого года в 32,9 миллиарда кубометров. В Германию через него поставили 22,7 миллиарда кубометров (за аналогичный период прошлого года объемы достигли 15,9 миллиарда).

По всем направлениям в Германию «Газпром» экспортировал 33,1 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 42 процента больше, чем за семь месяцев прошлого года и на 8,5 процента больше того же периода в 2019 году. Однако заполненность подземных газовых хранилищ в стране на 1 августа составила лишь около 50 процентов (в прошлом году в тот же день – 88,6 процента).

Эксперты оценивали объемы поставок по газопроводу «Северный поток-2» в этом году в 4-5 миллиарда кубометров. Такой прогноз дала директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова. Подсчеты корректны при условии, что ввод газопровода в эксплуатацию состоится в срок и не будет снова задержан, как уже происходило ранее из-за противодействия со стороны США.

