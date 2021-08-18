Ложные данные о «Северном потоке-2» обрушили цены на газ в Европе

Стоимость газа в Европе упала на 10 процентов из-за ошибочных сведений

Вечером 18 августа цена газа в Европе упала примерно на 10 процентов из-за появления ложных данных о получении газа из «Северного потока-2», пишет «Интерфакс».

У немецкого газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от «Северного потока-2» EUGAL, появилась информация, что в точке выхода из морской магистрали Libmin II были получены физические объемы газа. Представитель Gascade уже опроверг сведения, заявив об их ошибочности. Сейчас данные Gascade снова показывают отсутствие прокачки.

Появление данных успело обрушить стоимость газа в Европе. Сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF, ближайший к спотовым ценам срочный контракт, падал с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров, затем цена частично восстановилась.

18 августа «Коммерсантъ» подсчитал, что «Газпром» после аварии на своем заводе в начале августа серьезно сократила запас в своих европейских подземных хранилищах газа (ПХГ). Низкие объемы в перспективе грозят компании трудностями с выполнениями контрактов на поставки газа зимой — достаточного количества транспортных мощностей для покрытия пикового спроса может не найтись. В этом отношении компания рассчитывает на запуск первой нитки «Северного потока-2».