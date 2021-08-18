Названы семь препятствий для «Северного потока-2»

Немецкое издание Handelsblatt определило семь ключевых препятствий для работы газопровода «Северный поток-2».

Первое, самое серьезное препятствие — газовая директива ЕС, которую ужесточили два года назад целенаправленно для того, чтобы усложнить реализацию проекта. Еврокомиссия может не утвердить проект как необходимый для интересов ЕС или отказать «Газпрому» в праве быть его оператором.

Второе, третье и четвертое препятствия относятся к внутриевропейской политике: это позиция Польши и государств Прибалтики, которые не хотят усиления России, настороженное отношение к проекту в Европарламенте и немецкой партии «Зеленые», которая последовательно выступает против него.

Материалы по теме Адаптация для экономики. О подготовке экономики страны к глобальному энергопереходу Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

Пятым препятствием автор Handelsblatt назвал Амоса Хохштейна, американского дипломата, ответственного за энергетическую безопасность. Он известен как противник российского газопровода, и его назначение означает, что США готовы продолжать влиять на эту ситуацию.

Шестая и седьмая причина относятся напрямую к экологической политике: речь идет об исках экологических организаций Германии против строительства газопровода и о том, что проект противоречит климатической политике ЕС — через 30 лет европейцы хотят отказаться от ископаемого топлива. Однако уточняется, что «Северный поток-2» можно переделать для транспортировки водорода вместо природного газа.

Ранее председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен рассказал о последствиях отказа страны от газопровода «Северный поток-2». Он счел, что это было бы концом Германии как промышленной державы. Причиной отказа от трубопровода может стать приход к власти нового правительства во главе с «Зелеными», отметил Мойтен. По его словам, такое правительство может быть «настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию».