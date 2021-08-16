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Немецкий политик рассказал о последствиях отказа от «Северного потока-2»

Председатель АдГ назвал отказ от «Северного потока-2» концом ФРГ как промышленной державы
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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен рассказал о последствиях отказа страны от газопровода «Северный поток-2». В беседе с газетой «Известия» он назвал такую ситуацию концом Германии как промышленной державы.

Причиной отказа от трубопровода может стать приход к власти нового правительства во главе с партией «Зеленых», отметил Мойтен. По его словам, оно может быть «настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию». Это приведет к концу Германии как развитой промышленной державы, а также падению «Зеленой» партии.

По мнению Мойтена, кризис в энергетической отрасли в стране возник из-за непродуманного отказа канцлера Германии Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики.

Отношение к «Северному потоку-2» в Германии

Немецкий депутат от АдГ Штеффен Котре назвал газопровод важнейшим компонентом надежных поставок природного газа в Германию. В Берлине ожидают, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию сразу после завершения строительства, заявил он. По его оценкам, это может произойти до конца этого года.

При этом кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет пригрозил России перекрыть газопровод «Северный поток-2», если он будет использоваться против Украины, а также в случае любых других агрессивных действий против этой страны. По его словам, угроза санкций станет гарантией того, что Россия не сможет «использовать трубопровод в качестве геополитического оружия».

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что завершение «Северного потока-2» поможет ФРГ совершить энергетический переход. Он подтвердил, что считает необходимым как можно скорее завершить и ввести трубопровод в эксплуатацию.

Вероятный преемник Меркель

Вероятным преемником канцлера Германии Ангелы Меркель называют кандидата от социал-демократической партии Олафа Шольца. Готовность проголосовать за него выразили 27 процентов опрошенных немцев.

В августе Шольц призвал к новой политике в отношении России. Он заявил, что взаимоотношения с российским государством должны строиться на принципе верховенства права и отстаивать европейскую интеграцию как цель. «Если мы хотим обеспечить совместную безопасность в Европе, то потребуется сотрудничество Европейского союза и России», — добавил он.

Сама Меркель дала понять, что ее нынешний срок в качестве канцлера станет последним, еще в 2018 году. 31 декабря 2020 года она в последний раз поздравила граждан Германии с новогодними праздниками и рассказала, что больше не собирается участвовать в выборах. Ангела Меркель была избрана федеральным канцлером Германии 22 ноября 2005 года, став первой женщиной на этом посту.

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