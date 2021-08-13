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В Германии оценили сроки введения «Северного потока-2» в эксплуатацию

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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Lokk Press
Депутат бундестага Котре заявил, что «Северный поток-2» введут в эксплуатацию к концу года

Немецкий депутат Штеффен Котре оценил сроки введения газопровода «Северный поток-2» в эксплуатацию. Об этом официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике рассказал изданию «Известия».

По его словам, газопровод является важнейшим компонентом надежных поставок природного газа в Германию. Парламентарий подчеркнул, что в Берлине ожидают введения «Северного потока-2» в эксплуатацию сразу после завершения его строительства. «В любом случае до конца этого года», — отметил Котре.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель гарантии энергетической безопасности для республики в связи со скорым запуском российского газопровода «Северный поток-2». По словам пресс-секретаря политика Сергея Никифорова, лидеры двух стран поднимут этот вопрос на встрече в Киеве, которая состоится 22 августа. Пресс-секретарь пояснил, что руководству страны необходимо понять, каким образом будет реагировать Запад, «если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением».

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