В Германии рассказали о важности «Северного потока-2» для Европы

Запуск «Северного потока-2» важен для Европы, поскольку позволит снизить волатильность цены на газ. Об этом сказал глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, передает ТАСС.

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В Германии отметили, что запуск «Северного потока-2» поможет снизить текущее напряжение на рынке газа. После аномально холодной зимы в Европе цены на топливо выросли более чем в два раза.

Этот и другие факторы привели к тому, что запасы газа в хранилищах оказались на уровне 66 процентов, что ниже средних показателей за весь наблюдаемый период, отметил Маубах. Кроме того, в Uniper отмечают снижение рисков задержки или незавершения строительства газопровода после заключения сделки по нему между США и Германией. Маубах выразил надежду на то, что запуск проекта состоится в этом году.

До завершения строительства «Северного потока-2» остаются считанные недели, заявил 9 августа посол России в ФРГ Сергей Нечаев. В июле США и Германия опубликовали заявление, согласно которому для полного воплощения проекта в жизнь необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Берлин отметил, что добьется санкций против России, если Москва «будет использовать энергетический экспорт как оружие».