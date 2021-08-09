Посол России в ФРГ Нечаев назвал сроки завершения «Северного потока-2»

До завершения строительства газопровода «Северный поток-2» остаются считанные недели, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, пишут «Известия». Дипломат назвал примерные сроки сдачи объекта.

Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели Посол России в Германии Сергей Нечаев

Материалы по теме Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

Германо-американская договоренность на окончание проекта никак не повлияет, считает посол. По словам дипломата, соглашения между Берлином и Вашингтоном подписано не было, а поэтому заявление не является юридически обязывающим. «Оно не несет никаких конкретных обязательств для России, которая не участвовала в его подготовке», — подчеркнул он.

Запад поднял большой ажиотаж вокруг «Северного потока-2», добавил специалист. Несмотря на это, проект был и остается коммерческой инициативой заинтересованных компаний. Это пять крупных европейских энергетических концернов: Uniper SE, Wintershall Dea, OMV, Shell и Engie.

Проект получил все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с законодательством ФРГ и ЕС. После ввода в эксплуатацию «Северный поток-2» вольется в европейскую газовую инфраструктуру, став ее составным элементом Посол России в Берлине Сергей Нечаев

Ажиотаж вокруг

В июле 2021 года США и Германия опубликовали заявление, согласно которому, для полного воплощения проекта в жизнь необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Берлин отметил, что добьется санкций против России, если Москва «будет использовать энергетический экспорт как оружие».

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что завершение строительства «Северного потока-2» позволит России заблокировать поставки энергоносителей через территорию страны и тем самым принудить ее к диалогу с самопровозглашенными республиками в Донбассе.

Не политизировать проект

Несколько лет против проекта активно выступают США, пытающиеся продвинуть свой сжиженный природный газ в Европе. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода. В июле 2021 года Госдепартамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству «Северного потока-2».

Российская сторона неоднократно просила Запад перестать политизировать ситуацию. Москва напомнила европейским экспертам, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. Российские дипломаты уточнили, что никогда не использовали энергетические ресурсы в качестве инструмента давления. В свою очередь, российский президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что «Северный поток-2» является чисто экономическим проектом.

55 миллиардов кубометров газа в год составит совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2»

Из России в Германию

«Северный поток-2» на данный момент достроен на 99 процентов (будет две нитки газопровода). Трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год тянется от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ожидается, что строительство закончат к конце лета. Оператор «Северного потока-2», компания Nord Stream 2 AG, в июне объявила о завершении прокладки морской части первой ветки газопровода. Несколько месяцев будут проходить пусконаладочные работы по заполнению его газом.

