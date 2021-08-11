Зеленский снова попросит у ФРГ гарантий безопасности из-за «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель гарантии энергетической безопасности для республики в связи со скорым запуском российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь политика Сергей Никифоров, сообщает ТАСС.

По его словам, лидеры двух стран поднимут этот вопрос на встрече в Киеве, которая состоится 22 августа. Пресс-секретарь пояснил, что руководству страны необходимо понять, каким образом будет реагировать Запад, «если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением».

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Впервые Зеленский обратился к Германии за гарантиями безопасности в июле 2019 года. Перед встречей Меркель с президентом США Джозефом Байденом в июле 2021 года он снова поднял этот вопрос. Политик выразил мнение, что после запуска объекта Россия сможет заблокировать транзит газа через Украину, принудив ее признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

21 июля США обнародовали детали соглашения с ФРГ по «Северному потоку-2». Вашингтон согласился не препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин взял на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

В ответ это украинские власти раскритиковали Байдена и Меркель, подчеркнув, что так и не получили от них никаких гарантий для Украины. «Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — заявили в офисе президента. Украинская оппозиция, в свою очередь, похвалила США и Германию за преподанный Зеленскому «урок патриотизма».