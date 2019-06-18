Зеленский схлестнулся с Германией из-за «Северного потока-2»

Позиции Украины и Германии в отношении проекта газопровода «Северный поток-2» являются диаметрально противоположными. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет ТАСС.

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По его словам, сохранение транзита российского газа через украинскую территорию и его аккумулирование в украинских хранилищах не только является гарантией энергетической безопасности Киева, но и гарантирует безопасность всей Европы.

При этом Зеленский поблагодарил Германию «за готовность вести предметный диалог» по «Северному потоку-2». Украинский президент также выразил уверенность, что переговоры с целью подписания договора о продолжении транзита газа после 2019 года пройдут успешно.

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. В это же время Россия планирует запустить сразу два газопровода в обход украинской территории — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В Киеве опасаются, что на фоне этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

Российская сторона неоднократно заявляла, что допускает пролонгацию соглашения о продлении транзита газа через Украину. Однако для этого договор должен быть выгодным и Киеву, и Москве.

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