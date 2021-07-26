Депутат Бундестага рассказал о значении «Северного потока-2» для Германии

Завершение «Северного потока-2» поможет ФРГ совершить энергетический переход. О таком значении газопровода в интервью RND заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених.

«Чтобы отказаться от атомной и угольной энергии, нам нужен газ, как мостовая технология», — рассказал политик журналистам, отвечая на вопрос о правильности соглашения между ФРГ и США. Мютцених также подтвердил, что считает необходимым как можно скорее завершить и ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию.

Он напомнил, что Германия «не подведет» Украину. Напротив, она хочет начать с Киевом диалог в сфере производства водорода. Лидер СДПГ в Бундестаге также прокомментировал выступления немецкой партии «Зеленых» против завершения проекта. Мютцених заявил, что отказ от газопровода не поможет Германии стать более экологичной. «Нам придется отвернуться от других энергетических партнеров, но это невозможно, если мы хотим остаться функционирующей индустриальной страной», — добавил депутат.

21 июля ФРГ и США объявили о заключении сделки по «Северному потоку-2». Согласно ее условиям, Белый дом перестанет противодействовать завершению проекта, а Берлин обещает помочь Киеву в переходе на зеленую энергетику. Обе стороны обязались пресечь действия России, если она начнет использовать энергоресурсы для политического давления. Также Германии согласилась добиться продления контракта на транзит газа через Украину после его завершения в 2024 году.