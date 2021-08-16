Мир
 
Последние новости
Талибы подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле
ФСБ рассекретила планы Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году
Иммунолог рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России
Талибы заявили о нежелании делиться властью
«Победа» отказалась от контрактов на самолеты Boeing 737 MAX
Трамп призвал Байдена с позором уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане
Три брата провалились в выгребную яму и погибли
В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Зеленского
Борца с коррупцией задержали при получении взятки
Новости партнеров
Прослушать новость

В Германии раскрыли последствия отказа от «Северного потока-2»

Германии предрекли «конец как промышленной державе» из-за отказа от «Северного потока-2»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен предрек стране «конец как промышленной державе» в случае отказа от газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал изданию «Известия».

По его словам, если в сентябре этого после выборов к власти придет новое федеральное правительство во главе с «Зелеными», то оно может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для страны артерию. Отказ от «Северного потока-2» приведет не только к концу Германии как развитой промышленной страны, но и к окончанию текущего взлета «Зеленой» партии, резюмировал Мойтен.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит с американским лидером Джо Байденом и немецким канцлером Ангелой Меркель восстановление переговоров по Донбассу и газопровод «Северный поток-2». По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифирова, будет затронута тема гарантий энергетической безопасности для Украины в связи с «Северным потоком-2». «Германия заинтересована в функционировании "Северного потока 2", а мы как раз нет», — сказал представитель Зеленского.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты темы разговора Зеленского с Меркель и Байденом
Польша заявила о попытке России заставить европейцев «мерзнуть зимой или платить»
В Польше сравнили борьбу с «Северным потоком-2» с библейской сценой