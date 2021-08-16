В Германии раскрыли последствия отказа от «Северного потока-2»

Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен предрек стране «конец как промышленной державе» в случае отказа от газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал изданию «Известия».

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По его словам, если в сентябре этого после выборов к власти придет новое федеральное правительство во главе с «Зелеными», то оно может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для страны артерию. Отказ от «Северного потока-2» приведет не только к концу Германии как развитой промышленной страны, но и к окончанию текущего взлета «Зеленой» партии, резюмировал Мойтен.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит с американским лидером Джо Байденом и немецким канцлером Ангелой Меркель восстановление переговоров по Донбассу и газопровод «Северный поток-2». По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифирова, будет затронута тема гарантий энергетической безопасности для Украины в связи с «Северным потоком-2». «Германия заинтересована в функционировании "Северного потока 2", а мы как раз нет», — сказал представитель Зеленского.