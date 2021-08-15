Польша заявила о попытке России заставить европейцев «мерзнуть зимой или платить»

Польша заявила о желании России вызвать дефицит газа в ЕС для открытия «Северного потока-2»

Польский журналист Вацлав Радзивинович в статье изданию Gazeta Wyborcza заявил, что Россия пытается создать дефицит газа в Европе, чтобы заставить ее «мерзнуть зимой или платить втридорога» и добиться скорейшего открытия газопровода «Северный поток-2».

По его словам, в конце июля «Газпром» перестал наполнять европейские хранилища и начал использовать их для «удовлетворения потребностей своих клиентов». Кроме того, авария на заводе Новом Уренгое сократила поставки топлива по газопроводу Ямал — Европа и увеличила его стоимость.

«Россия в состоянии поставить европейцев перед выбором: или им придется мерзнуть зимой и платить втридорога или быстрее согласиться с эксплуатацией "Северного потока-2", чтобы не страдать от дефицита газа», — подчеркнул Радзивинович.

Он добавил, что Россия не боится конкуренции со стороны США, поскольку те сделали ставку на азиатские рынки. Кроме того, Москва не переживает из-за снижения экспорта в Европу, поскольку за повышении цен может заработать больше, чем потерять, заключил польский обозреватель.

11 августа цены на газ в Европе достигли рекордных значений. Фьючерс на индекс нидерландского хаба TTF с расчетной датой в сентябре вырос на 4,35 процента за одну торговую сессию и достиг 46,6 евро за один мегаватт в час (около 572 долларов за тысячу кубометров).

Объемы поставок начали сокращаться 5 августа на фоне аварии на заводе по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем. На предприятии произошел пожар, вследствие чего пострадали поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также добыча газа.

