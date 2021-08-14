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В Польше сравнили борьбу с «Северным потоком-2» с библейской сценой

В польском издании сравнили борьбу с «Северным потоком-2» с битвой Давида и Голиафа
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Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк (Andrzej Szczęśniak) сравнил борьбу с запуском российского газопровода «Северный поток-2» с библейской сценой: битвой Давида и Голиафа. Его статья опубликована в польском издании Myśl Polska.

По мнению Щенсняка, соглашение США и Германии о завершении строительства газопровода стало очередным «предательством союзников».

Специалист заявил, что договоренности США и Германии по российскому проекту вызвали огромное разочарование в Польше и на Украине. «Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу), что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», — пояснил Щенсняк, добавив, что Варшава ввязалась в многолетнюю «войну на два фронта» и потерпела болезненное поражение. Победу в этом вопросе, по словам эксперта, одержала Германия.

Ранее немецкий депутат, официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре оценил сроки введения газопровода «Северный поток-2» в эксплуатацию. По его словам, в Берлине ожидают введения в эксплуатацию до конца этого года.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и использования объекта для политического давления против нее будут введены санкции.

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