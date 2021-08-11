В США остановили работу сената из-за «Северного потока-2»

Сенаторы от Республиканской партии США Тед Круз и Майк Ли остановили работу верхней палаты Конгресса в знак протеста против решения президента Джо Байдена не вводить санкции из-за российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет The Hill.

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Круз заблокировал утверждение десятка кандидатов на должности в Госдепартамент, отметив, что они останутся в подвешенном состоянии до следующего месяца, когда сенат вернется после летних каникул. Несмотря на все попытки, сенаторы-демократы не смогли убедить коллег-республиканцев продолжить работу.

«Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не выдвинулись, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто бросает вызов Конгрессу Соединенных Штатов», — заявил Круз в среду на заседании верхней палаты Конгресса.

Сенатор добавил, что президент России Владимир Путин будет использовать «Северный поток-2» для «злонамеренных действий в Европе и во всем мире».

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и использования объекта для политического давления против нее, будут введены санкции.