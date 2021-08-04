В США предрекли Украине «наказание» после завершения «Северного потока-2»

Американский обозреватель Джон Рюль предрек Украине наказание после завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в статье для журнала The National Interest.

Как отметил Рюль, проект позволит России ограничивать транзит газа через Украину, не задевая интересы своих клиентов в Европе. По его мнению, в этом случае желание европейских стран выступать в качестве посредника уменьшится, а Киев не сможет рассчитывать на широкое международное «возмущение» из-за новых для него обстоятельств.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

При этом «Северный поток-2» ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши, считает журналист. Само издание отмечает, что из-за трубопровода страны ЕС остаются все так же зависимы от поставок российского газа.

Хотели как лучше

Споры о возможном влиянии газопровода на транзит сырья через Украину не утихают. Так, издание Financial Times назвало сделку между лидерами ФРГ и США по «Северному потоку-2» «медвежьей услугой Украине». Там отметили, что фонд для содействия Киеву, который обещала организовать канцлер Германии Ангела Меркель, не сможет покрыть убытки бюджета Украины в случае прекращения транзита газа через ее территорию.

2 августа группа законодателей из восьми стран — США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии — и вовсе выступила против строительства «Северного потока-2». Они заявили, что председатели комитетов по международным делам парламентов выражают сожаление по поводу недавнего решения США и Германии возобновить проект.

Мы считаем «Северный поток-2» геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке Из заявления законодателей восьми стран против строительства «Северного потока-2»

Законодатели подчеркнули, что завершение строительства проекта укрепит влияние российского газа в европейских энергопоставках, подвергнет опасности национальную безопасность стран-членов Евросоюза и США, а также будет угрожать «и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины».

Строительство «Северного потока-2»

В июле президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к соглашению по «Северному потоку-2», в рамках которого США обязались прекратить противодействие завершению проекта. Берлин обещал поддерживать энергетический сектор Украины после запуска газопровода. Также США и ФРГ пригрозили ввести новые санкции против России в случае, если она будет использовать транзит газа для политического давления на соседние страны.

После этого компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что «Северный поток-2» достроен на 99 процентов. Работы на заключительном участке проекта продолжает российская трубоукладочная баржа «Фортуна». Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал, что строительство трубопровода полностью завершится к концу августа.

Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года, однако этому воспрепятствовали санкции со стороны США, из-за которых работу над проектом вынуждены были завершить некоторые европейские компании, в частности, швейцарский владелец трубоукладчика Allseas.