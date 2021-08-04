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В США рассказали о наказании для Украины после завершения «Северного потока-2»

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

В США рассказали о том, что вскоре после завершения газопровода «Северный поток-2» Россия сможет наказать Украину. Об этом написал обозреватель Джон Рюль в статье для журнала The National Interest.

По его мнению, реализация проекта позволит Москве ограничивать транзит газа через Украину и при этом не задевать интересы своих западноевропейских клиентов. Автор подчеркнул, что в таком случае у европейских стран поубиваться желания выступать в качестве посредника. Он также добавил, что после завершения газопровода Киев не сможет рассчитывать на широкое международное «возмущение» из-за новых для него обстоятельств.

«Северный поток-2» ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши, резюмировал обозреватель. В The National Interest отмечают, что страны Европейского союза (ЕС) благодаря данному проекту остаются все также зависимы от поставок газа из России.

Ранее экс-глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в статье «Украинской правде» назвал причины провала Украины в борьбе с «Северным потоком-2». По его мнению, это обусловлено потерей Киевом статуса «любимца» США. Он подчеркнул, что Вашингтон ничего не должен Украине, но активно помогал после майдана именно в силу того, что страна была «любимцем» президента, в тот момент — вице-президента, Соединенных Штатов Джо Байдена.

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