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Названа стратегия Германии при проблемах c Россией по «Северному потоку-2»

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Германия не станет перекрывать газопровод «Северный поток-2» в случае неприемлемых шагов со стороны России, а будет давить на российскую сторону санкциями. Об этом со ссылкой на источник в германском правительстве сообщает агентство Bloomberg.

В случае, если понадобится давить на Россию при проблемах с ее использованием этого газопровода в геополитических целях, в Берлине планируют подключать к ограничительным мерам союзников по европейскому блоку. Такая схема источником агентства названа более сложной. Какие именно меры предполагаются в качестве реакции ФРГ и ЕС, не сообщается.

За два дня до этой публикации кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет пригрозил России перекрыть газопровод «Северный поток-2», если он будет использоваться против Украины, а также в случае любых других агрессивных действий против этой страны.

21 июля ФРГ и США объявили о заключении сделки по «Северному потоку-2». По ее условиям Белый дом перестанет противодействовать завершению проекта, а Берлин обещает помочь Киеву в переходе на зеленую энергетику. Обе стороны обязались пресечь действия России, если она начнет использовать энергоресурсы для политического давления. Также Германия пообещала добиться продления контракта на транзит газа через Украину после его завершения в 2024 году.

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