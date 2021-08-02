Сделку ФРГ и США по «Северному потоку-2» назвали «медвежьей услугой Украине»

Сделка между лидерами ФРГ и США по «Северному потоку-2» стала «медвежьей услугой Украине». Об этом говорится в материале Financial Times. Поддержку, которую американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель гарантировали Киеву, эксперт издания посчитал сомнительной.

Он обратил внимание на колоссальные издержки, которые понесет Украина после прекращения транзита газа через ее территорию. Фонд, который Меркель обещала сформировать для содействия Киеву, не сможет покрыть убытки украинского бюджета. При этом гарантию Берлина помочь в продлении транзита газа через Украину эксперт оценил как «обещание попробовать, не более».

Автор статьи сделал вывод, что Байден разрешил строительство газопровода, чтобы снять с повестки дня спор с Россией и сконцентрироваться на проблемах, связанных с Китаем. Это решение, по мнению эксперта, приведет к расколу Евросоюза, поскольку страны Восточной Европы обеспокоены перспективой завершения «Северного потока-2».

В июле Байден и Меркель пришли к соглашению по «Северному потоку-2», в рамках которого США обязались прекратить противодействие завершению проекта. Берлин обещал поддерживать энергетический сектор Украины после запуска газопровода. Также США и ФРГ предостерегли Россию возможными санкциями, если она будет использовать транзит газа для политического давления на соседние страны.