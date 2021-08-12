Аварию на заводе «Газпрома» назвали благом для него

Пожар на заводе в Новом Уренгое привел к росту цен на газ в Европе

Опрошенные «Коммерсантом» специалисты назвали аварию на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое, входящем в структуру «Газпрома», благом для компании, поскольку она позволит еще больше поднять цены на топливо в Европе.

11 августа цены на газ в Европе достигли рекордных значений. Фьючерс на индекс нидерландского хаба TTF с расчетной датой в сентябре вырос на 4,35 процента за одну торговую сессию и достиг 46,6 евро за один мегаватт в час (около 572 долларов за тысячу кубометров).

Аналитики отмечают, что существуют все условия для сохранения этой тенденции, и в ближайшем будущем цены будут только расти. Главной причиной они называют снижение поставок по трубопроводу «Ямал-Европа», которое было зафиксировано после аварии на уренгойском заводе. Прокачка газа по трубопроводу суммарно сократилась втрое, что составляет около шести процентов от стандартных поставок «Газпрома» в Европу.

При этом компания подчеркивает, что продолжает выполнять все обязательства перед европейскими потребителями. Для этого задействуется газ из подземных хранилищ, в основном в Германии и Нидерландах. Запасы в немецком хранилище Reden за несколько дней истощились на 22 процента.

Такая ситуация провоцирует рост цен на газ в Европе, создавая панику среду трейдеров, опасающихся недобора в хранилищах во время предстоящего зимнего сезона. Так, немецкие хранилища в середине августа заполнены на 53 процента против прошлогодних 90 процентов.

В то же время «Газпром» занят наполнением своих российских подземных хранилищ газа (ПХГ), а потому не имеет ресурсов для наращивания поставок в Европу. Ожидается, что процесс завершится в октябре. Также к тому моменту должна быть введена в эксплуатацию вторая нитка «Северного потока-2», что в совокупности может стабилизировать европейские цены.