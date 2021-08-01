Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России санкциями из-за Украины

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который является также и кандидатом в канцлеры Германии, пригрозил России санкциями в случае агрессивных действий против Украины. Его слова в интервью газете Rzeczpospolita передает издание Die Welt.

В частности, речь идет об ограничении работы газопровода «Северный поток-2» вплоть до его перекрытия. Как пояснил Лашет, такое возможно, если Россия будет использовать его против Украины. Он добавил, что соглашение с США по проекту дает Германии инструмент, с помощью которого страны, по его словам, могут «привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия».

Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза Армин Лашет Председатель Христианско-демократического союза

Приоритетом внешней политики Германии должна быть «приверженность суверенитету и безопасности Украины», подчеркнул Лашет. «Важно дать понять России, что мы не примем нарушений международного права, атак на западные демократии гибридными средствами или нарушений основных прав человека и гражданина в собственной стране», — заявил он.

Перекрыть или не перекрыть

При этом некоторое время назад Лашет делал не столь резких заявлений касательно «Северного потока-2». Так, в июне он рассказал о важности газопровода для Германии. Тогда он пояснил, что успешный переход страны на зеленую энергетику осуществится только в том случае, если на этот период будет закуплен газ. Вместе с тем он заявил, что в Германии понимают значение газопровода для восточноевропейских партнеров, в частности, для Украины, и допустил остановку проекта в случае его использования против этой страны.

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Спустя некоторое время Лашет подчеркивал, что по-прежнему считает проект экономическим. При этом он вновь сделал акцент на Украине, отметив, что эксплуатация газопровода не должна «обезвоживать» ее. Одновременно с выдачей разрешения он предложил поставить условие о том, что «Северный поток-2» «нельзя использовать в геополитических целях».

В феврале Лашет и вовсе призвал не отказываться от «Северного потока-2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Тогда он рассказал о том, что Германия покупала газ у России на протяжении 50 лет, даже во времена холодной войны. Он поддержал курс немецкого правительства по этому вопросу, но при этом в очередной раз подчеркнул, что при реализации проекта газопровода необходимо гарантировать соблюдение геополитических интересов Украины.

При этом среди соперников Лашета есть и те, кто занимает более резкую позицию по отношению к России. Так, кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок выступает против «Северного потока-2». В частности, она призывала закрыть созданный в Германии экологический фонд, который может принять участие в завершении строительства газопровода. Политик также обвинила российское правительство в стремлении использовать энергетический проект для прекращения транзита газа через Украину и Польшу.

Христианин, демократ, преемник

Преемником нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве председателя партии ХДС Армин Лашет стал в середине января. До этого он был премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. В апреле партия поддержала Лашета, выдвинув его своим кандидатом на пост председателя Федерального правительства.

Сама Меркель дала понять, что ее нынешний срок в качестве канцлера станет последним, еще в 2018 году. 31 декабря прошлого года она в последний раз поздравила граждан Германии с новогодними праздниками и рассказала, что больше не собирается участвовать в выборах. Ангела Меркель была избрана федеральным канцлером Германии 22 ноября 2005 года, став первой женщиной на этом посту.