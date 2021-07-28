Политолог объяснил данные об атаке России на кандидата в канцлеры Германии

Директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар в разговоре с «Лентой.ру» ответил на обвинения издания Bloomberg в причастности Москвы к информационной атаке на кандидата в канцлеры Германии от партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналены Бербок. По его словам, именно действия самой Бербок, такие как плагиат книги и ряд других непопулярных шагов, сказались на падении ее рейтинга.
Как отмечает Bloomberg, партия Бербок пожаловалась службам безопасности Германии на рост количества атак, к которым якобы причастен Кремль, на свои сервисы. По словам источников издания, в Кремле считают, что победа Бербок на выборах могла бы создать угрозу для глобальных интересов России, испортить отношения между Москвой и Берлином, а также сыграть на руку США. В частности, беспокойство Москвы вызывает позиция политика в отношении российского газопровода «Северный поток-2».
«В Бербок летят заслуженные шишки»
Рар считает, что падение рейтинга Бербок — закономерный результат ее собственных ошибок, вроде обещания повышения цен на бензин и запрета коротких авиаперелетов ради заботы об окружающей среде.
«Месяц назад ее рейтинг был на уровне Армина Лашета (кандидат в канцлеры, лидер партии ХДС — прим. «Ленты.ру»), и говорили, что Бербок вполне способна стать новым канцлером Германии. Но теперь рейтинг этого политика резко падает: ее уличили в плагиате, в своих выступлениях она допускала ряд некорректных выражений — случайно, конечно, — напомнил политолог. — Но, в любом случае, то, что теперь в нее летят шишки, вполне логично. Она сама испортила себе старт кампании и Россия тут ни при чем».
Политолог провел аналогию с выборами в США, где Россию также обвиняли во вмешательстве в избирательную кампанию. То же было в случае с Англией, Францией, теперь и с Германией, отметил он. Россия, как считает Рар, идеально подходит на роль «мальчика для битья».
«Как только российские СМИ позволяют себе какую-то критику в адрес Запада, им тут же затыкают рот. Причем то, что в других странах пресса относится к России более чем жестко — ни для кого не секрет. Там не стесняются грубых и агрессивных выражений, но почему-то воспринимается это нормально. Да, в нашей стране к госпоже Бербок относятся подозрительно, но это логично в свете ее высказываний в адрес РФ. И для наших СМИ, обозревателей, интеллектуалов, следящих за мировой политикой, господин Лашет или представители других партий кажутся более симпатичными. Но это не говорит о том, что кто-то куда-то планирует вмешаться», — заметил политолог.
Рар предположил, что обвинения в адрес России появились ввиду крайне нервной обстановки в рядах «зеленых». Они понимают, что шанс победы на выборах становится все меньше и пытаются срочно что-то предпринять, считает эксперт.
«Надо кого-то обвинить, найти мальчика для битья, и Россия на эту роль идеально подходит. Как только где-то в мире что-то происходит, обвинения автоматически предъявляются нам. Это происходит настолько часто, что подобные выпады уже даже не принимают всерьез. Россия — очень удобный враг. На нее можно свалить все, что угодно. Зато у Бербок появляется нимб борца за свободу и против диктатуры», — заключил политолог.
Анналена Бербок известна своими высказываниями в адрес России и выступает против «Северного потока-2». В частности, она призывала закрыть созданный в Германии экологический фонд, который может принять участие в завершении строительства газопровода. Политик также обвинила российское правительство в стремлении использовать энергетический проект для прекращения транзита газа через Украину и Польшу.