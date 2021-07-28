Россию обвинили в информационной кампании против кандидата в канцлеры Германии

Россия причастна к организации информационной кампании против кандидата в канцлеры Германии от партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналены Бербок. В этом ее обвинил Bloomberg, ссылаясь на информацию нескольких источников.

По словам собеседников издания, знакомых с «ходом мыслей российских властей», в Кремле считают, что победа Бербок на выборах могла бы создать серьезную угрозу для глобальных интересов России, испортить отношения между Москвой и Берлином, а также сыграть на руку США. В частности, беспокойство Москвы вызывает позиция политика в отношении российского газопровода «Северный поток-2».

Как отмечает Bloomberg, партия Бербок пожаловалась службам безопасности Германии на рост количества атак, к которым якобы причастен Кремль, на свои сервисы. Так, «Зеленые» массово начали получать фишинговые письма по электронной почте, целью которых предположительно была установка шпионского программного обеспечения на компьютеры адресатов. По мнению немецкой контрразведки, подобная тактика характерна именно для хакеров из России.

В то же время против самой Бербок была развернута кампания по дезинформации, в том числе в соцсетях. В частности, Например, на Facebook появился пост, рассказывающий о том, что политик якобы предложила отменить пенсию по потере супруга, чтобы направить освободившиеся средства на поддержку беженцев. Похожие публикации с ложной информацией появлялись также в Telegram, Twitter и WhatsApp. В итоге, подчеркивает издание, рейтинг Бербок за последние три месяца упал примерно на 10 процентов.

Бербок известна своими высказываниями в адрес России и выступает против «Северного потока-2». В частности, она призывала закрыть созданный в Германии экологический фонд, который может принять участие в завершении строительства газопровода. Политик заявила, что использование фонда, учрежденного под предлогом защиты природы, для строительства газопровода является возмутительным с точки зрения как экологии, так и геополитики. Политик также обвинила российское правительство в стремлении использовать энергетический проект для прекращения транзита газа через Украину и Польшу.