Партия Меркель выбрала кандидата в канцлеры Германии

Правление правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель, выбрало нового кандидата в председатели Федерального правительства, пишет РИА Новости.

«Федеральное правление ХДС 31 голосом поддержало Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры. Девять голосов отданы за [Маркуса] Зедера, шесть человек воздержались», — говорится в сообщении.

12 апреля выступление Меркель на открытии промышленной выставки в Ганновере стало последним в качестве канцлера Германии. Еще в 2018 году действующая глава государства Ангела Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она также не стала выдвигать свою кандидатуру в выборах главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

В январе 2021 года ХДС возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Позже стало известно, что лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер также заявил о намерении выдвинуться на пост премьера от консервативного блока ХДС/ХСС. Ранее в понедельник президиум ХДС поддержал выдвижение Лашета единым кандидатом от консерваторов.