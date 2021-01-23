Новый преемник Меркель высказался против отмены антироссийских санкций

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в правящую в ФРГ коалицию, Армин Лашет высказался против снятия санкций в отношении России. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, в настоящее время повода для отмены ограничительных мер Евросоюза против России нет. Политик напомнил, что антироссийские санкции были приняты после присоединения Крыма к России в 2014 году, что Запад считает нарушением международного права, а также начала конфликта на востоке Украины. Лашет указал, что «с позиций контролируемой Россией стороны имеют место скрытые и открытые акты агрессии». Он также ожидал большего прогресса по Минским соглашениям.

Ранее Лашет раскрыл взгляд на отношения с Россией. По его словам, Москва во многих отношениях остается противником, но все же остаются важные темы, для решения которых необходимо с ней сотрудничать. В частности, речь идет о реализации Парижского соглашения и урегулировании конфликтов.

Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, стал председателем партии ХДС 16 января. Участие в выборной кампании принимали несколько кандидатов, в числе которых также был бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.