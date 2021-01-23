Новый преемник Меркель раскрыл взгляд на отношения с Россией

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в правящую в ФРГ коалицию, Армин Лашет заявил, что считает Россию противником. Свой взгляд на отношения с Москвой он раскрыл в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, его позиция насчет России абсолютно прозрачна. «Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в ней», — объяснил Лашет.

Так, речь идет об усилиях в реализации Парижского соглашения по климату и урегулировании конфликтов. «Это касается многих регионов в мире, где активна Россия. Она часть ливийской конференции, организованной канцлером, и будет участвовать в реализации иранского соглашения — вместе с ЕС, США и ООН», — добавил преемник канцлера Ангелы Меркель, которая ранее занимала пост главы ХДС.

Он призвал найти пути для кооперации с Москвой. В то же время Лашет отметил, что необходимо указать России на границы в попытке «оказать влияние на страны Балтии и в отношении польских друзей». «Наша солидарность по альянсу не является предметом переговоров», — заключил он.

Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, стал председателем партии ХДС 16 января. Участие в выборной кампании принимали несколько кандидатов, в числе которых также был бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.