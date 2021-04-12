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Меркель анонсировала свое последнее выступление в должности канцлера

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Фото: Markus Schreiber / Reuters

Выступление Ангелы Меркель на открытии промышленной выставки в Ганновере стало последним в качестве канцлера Германии. Об этом заявила сама немецкий политик, передает РИА Новости.

Очередные парламентские выборы пройдут в Германии в сентябре 2021 года. Еще в 2018 году действующая глава государства Ангела Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она также не стала выдвигать свою кандидатуру в выборах главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

В январе 2021 года ХДС возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Позже стало известно, что лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер также заявил о намерении выдвинуться на пост премьера от консервативного блока ХДС/ХСС. Ранее в понедельник президиум ХДС поддержал выдвижение Лашета единым кандидатом от консерваторов.

Меркель была избрана федеральным канцлером Германии 22 ноября 2005 года, став первой женщиной на этом посту.

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