Попавший в скандал вокруг «Северного потока-2» министр захотел стать канцлером

Министр финансов Германии Олаф Шольц, оказавшийся в центре скандала вокруг газопровода «Северный поток-2», официально заявил о намерении выдвинуться на пост канцлера. Его слова приводит немецкое издание Frankenpost.

«Мы хотим возглавить следующее правительство. Я хочу стать канцлером Германии», — заявил Шольц, который также занимает должность вице-канцлера. Политик пообещал, что Социал-демократическая партия, в которой он состоит, позаботится о будущем Германии.

Ранее сообщалось, что Шольц предлагал администрации 45-го президента США Дональда Трампа помощь в импорте американского сжиженного газа в обмен на снятие санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». По информации СМИ, правительство Германии было готово оказать США финансовую поддержку в размере до одного миллиарда евро.

Очередные парламентские выборы пройдут в Германии в сентябре 2021 года. Еще в 2018 году действующая глава государства Ангела Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она также не стала выдвигать свою кандидатуру в выборах главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). В январе 2021 года ХДС возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Однако пока точно неизвестно, будет ли политик претендовать на пост главы государства.

Меркель была избрана федеральным канцлером Германии 22 ноября 2005 года, став первой женщиной на этом посту.