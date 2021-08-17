Лавров заявил о непорядочных действиях ЕС по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о непорядочных действиях со стороны ЕС — в частности, Еврокомиссии (ЕК) — по поводу строительства газопровода «Северный поток-2», но правда на стороне Москвы, и подорвать завершение проекта не удастся. Его слова приводит РИА Новости.

«Хотя попытки такие будут. Причем Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно (...). Но еще раз повторю, за нами не просто решение двух стран — России, Германии, поддержанные многими членами Евросоюза, — но за нами еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать», — заявил Лавров на выступлении в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

Так министр прокомментировал то, что ЕК задним числом распространила действие третьего пакета энергетических санкций на «Северный поток-2».

Ранее председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен рассказал о последствиях отказа страны от газопровода «Северный поток-2». Он счел такую перспективу концом Германии как промышленной державы. Причиной отказа от трубопровода может стать приход к власти нового правительства во главе с прогрессивной партией «Зеленых», отметил Мойтен. По его словам, оно может быть «настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию».