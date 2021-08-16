Политолог оценил вероятность отказа Германии от «Северного потока-2»

Отказ Германии от «Северного потока-2» станет грандиозным политическим поражением руководства России и покажет, что оно неспособно создавать выгодные для страны проекты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков. По его оценке, отказ партнера Москвы от трубопровода весьма вероятен в случае прихода к власти партии «Зеленых».

Политолог убежден: опасность того, что Германия откажется от трубопровода, весьма велика, связано это, прежде всего, с возможным образованием коалиции партии «Зеленых» и социал-демократов. В таком случае правительство будет действовать не столько в интересах своего государства, сколько в интересах США, которым невыгоден «Северный поток-2».

Причины возможной остановки трубопровода

«Становление канцлером представителя "Зеленых" будет связано даже не с тем, что партия как-то особенно популярна, а, скорее, с тем, что она находится где-то между социал-демократами, христианскими и свободными. И, соответственно, может организовать коалицию с любой из них. Раньше христианские и социал-демократы работали вместе, но теперь последние могут отказаться от этого союза, поскольку он буквально уничтожает их партию, делая в глазах избирателя беспринципными людьми, коррупционерами, готовыми пойти во власть даже со своими главными оппонентами», — считает Марков.

У «Зеленых» ввиду этого появляется возможность создать коалицию с любой из партий и самостоятельно сформировать правительство. Они, по мнению политолога, захотят получить пост канцлера — их лидер достаточно популярна среди избирателей, так что проблем с этим быть не должно. Марков считает, что в этом году «Зеленые», как минимум, наберут достаточно много голосов, особенно с учетом того, что они тесно связаны с демократической партией США.

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«А ведь это тоже имеет огромное значение, — заметил политолог. — Демократы в Штатах находятся у власти и представляют мощнейшую державу, доминирующую в мире. Соответственно, в том числе и с их помощью, "Зеленые", действительно, могут прийти к власти, представляя американские интересы и работая резко против России. Им не столько не нравится "Северный поток-2", сколько то, что этот проект принадлежит нашей стране. И здесь возникает парадокс, ведь газ — самый экологичный источник получения энергии по сравнению с нефтью, углем, атомной энергетикой и, полагаю, даже ветряками».

Партия также выступает против развития в Германии тяжелой промышленности, во многом для которой и нужен газ. Им предпочтительнее постиндустриальный тип экономики, который предполагает большее развитие различных сервисов.

Последствия

Тем не менее, как считает Марков, говорить о том, что страна потеряет статус промышленной державы, — преувеличение, ведь она была таковой и до «Северного потока-2».

«Трубопровод невыгоден, скорее, Штатам, чем Германии — это позволит стране выиграть в конкуренции у немецких корпораций. Кроме того, в случае отказа от "Северного потока-2" государство станет еще более зависимым от США, ведь газ придется брать не напрямую из России, а из Катара, Саудовской Аравии, то есть, стран-союзников американцев, которые могут менять свою политику по первому приказу партнеров. Так что партия "Зеленых" только раньше была за экологию. Теперь это классический проамериканский блок», — резюмировал политолог.

Для России, по мнению Маркова, отказ Германии от трубопровода может окончиться печально. Во-первых, это будет означать огромную трату денег, а во-вторых, станет однозначным политическим поражением, показав, что руководство страны неспособно создавать выгодные для России проекты и даже выгодные для Германии.

«Подобное существенное поражение может подтолкнуть руководство государства к изменению политики. Если американцы нас так "обломают", правительство будет вынуждено начать искать компромисс в работе с ними. А, может, произойдет и наоборот — Россия ужесточит свою политику и будет жестко конфликтовать с США. В каком направлении пойдет эта эволюция, предугадать невозможно», — заключил Марков.

Ранее председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен рассказал о последствиях отказа страны от газопровода «Северный поток-2». Он назвал такую ситуацию концом Германии как промышленной державы. Причиной отказа от трубопровода может стать приход к власти нового правительства во главе с партией «Зеленых», отметил Мойтен. По его словам, оно может быть «настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию». Это приведет к концу Германии как развитой промышленной державы, а также падению «Зеленой» партии.