Политолог рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Меркель

На встрече президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель не будут достигнуты новые договоренности, так как карьера немецкого политика заканчивается. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев, передает РИА Новости.

Эксперт назвал визит Меркель в Москву символическим и не стал возлагать на него больших ожиданий, так как канцлер вскоре уйдет в отставку. «Но пока она еще политический тяжеловес, наверное, поговорят о конфигурациях будущего кабинета в Германии, о взаимодействии», — рассказал он.

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Михеев предрек, что политики также обсудят газопровод «Северный поток-2» и затронут тему урегулирования конфликта в Донбассе. При этом, по его словам, вопрос принадлежности Крыма российским властям обсуждаться не будет. Политолог отметил, что Меркель с большой вероятностью не станет участвовать в саммите «Крымской платформы», который пройдет 23 августа в Киеве. «Но даже если она и останется, это ничего не будет значить, с той точки зрения, что Меркель — уходящая натура, ей осталось быть у власти полтора месяца», — оценил он.

Ранее стало известно, что Меркель посетит Москву 20 августа, где проведет встречу с российским лидером. В Кремле рассказали, что на переговорах планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. После этого Меркель отправится в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.